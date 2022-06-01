Онлайн-курс по VHDL 

Освой язык VHDL прямо сейчас!
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VHDL - ЭТО

Язык VHDL предназначен для описания аппаратуры на схемотехническом уровне. При помощи специального программного обеспечения описание на языке VHDL преобразовывается в схему на уровне простейших элементов цифровой электроники.

С точки зрения курса:

Первый дистанционный курс по VHDL в РФ

1

преподаватель

Кандидат технических наук, автор учебных программ по VHDL

40

часов

мы собрали всю необходимую информацию в 40 часов

200+

специалистов
более 200 специалистов прошли обучение в рамках курса

38 000+

рублей

минимальная зарплата начинающего схемотехника

КОМУ ПОДОЙДЕТ ЭТОТ КУРС

Vhdl для начинающих 

Вы научитесь применять средства программирования при создании электронных схем средней сложности. Умение описать устройство и модель его поведения даст преимущество в реальной работе.

Практикующим 

Владение языком VHDL позволит выполнять работу на более высоком профессиональном уровне, проверяя поведение создаваемых структур и параметры их действия еще на этапе моделирования.

Профессионалам 

Умение пользоваться алгоритмическими средствами на уровне теоретической разработки даст возможность успешной и менее затратной реализации сложнейших систем последнего поколения.

ИЗ ЧЕГО СОСТОЯТ КУРСЫ

Видеоуроки по модулям

Вы можете работать с материалами курса в удобном для вас темпе, двигаясь от темы к теме

Практические задания

Формат курса позволяет применять полученные знания на практике и работать "под диктовку"  

Техническая поддержка

Вы всегда можете задать нам вопрос и получить консультации в рамках учебной программы

Итоговая аттестация

По завершении теоретической части курса,  слушатели должны выполнить 6 лаб.работ

Учебный план курса

Проектировать электронные устройства

Освоите методику разработки аппаратуры посредством языковых средств. Научитесь описывать и моделировать цифровые электронные устройства, от элементарных схем до систем средней сложности 

Самостоятельно разрабатывать электронику

Изучив язык описания аппаратуры vhdl, получите возможность применения знаний и навыков в самостоятельной работе при создании электроники. Это даст мощный стимул вашему профессиональному росту

Оптимизировать процесс моделирования

Исследуете все этапы разработки.  Научитесь выбирать оптимальную стратегию и маршрут проектирования  конкретного устройства, описывать схему языковыми средствами  и проверять его поведение до воплощения в реальное оборудование

Доводить разработку от теории до конечного объекта

Узнаете, как языковое описание преобразовывается в определенную интегральную схему на уровне простейших элементов цифровой электроники посредством системы
автоматического проектирования

НАШИ НАСТАВНИКИ

Буренова Ольга Игоревна
  • ino@etu.ru
  • +7 (812) 346-28-18

БуренЁва Ольга Игоревна

Отзывы

Есть опыт в Verilog, решил изучить VHDL. Конструкции языка показались сложными. Записался на курс. Ольга Игоревна с первых уроков все разложила по полочкам, и дальше проблем не было. Спасибо. Хороший преподаватель, знает, как просто вложить в мозг сложную информацию.
Михаил

Михаил

Причина: студент
Преимущества и возможности языка очевидны с первых понятий. Хотя бы
взять классы объектов – кроме констант и переменных есть физический класс данных сигналы.
Они имеют смысл проводников на печатной плате и все операции с ними выполняются параллельно.
Андрей

Андрей

Причина: повышение квалификации
Изучил VHDL. Пришел к выводу, что для ПЛИС он лучше, чем остальные языки. VHDL не вчера изобрели, но он постоянно развивается. Довольно сложный на первых порах и строгий. Но именно строгость позволяет избегать ошибок и всегда понимаешь, что и где у тебя происходит.
Станислав

Станислав

Причина:работаю с Altera и Хilinx

Стоимость обучения

26 000₽

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
+7 (812) 346-28-18
Санкт-Петербург, ул.Профессора Попова д.5 лит. Щ, пом. D402
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