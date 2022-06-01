Язык VHDL предназначен для описания аппаратуры на схемотехническом уровне. При помощи специального программного обеспечения описание на языке VHDL преобразовывается в схему на уровне простейших элементов цифровой электроники.



С точки зрения курса:

Первый дистанционный курс по VHDL в РФ