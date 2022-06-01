VHDL - ЭТО
Язык VHDL предназначен для описания аппаратуры на схемотехническом уровне. При помощи специального программного обеспечения описание на языке VHDL преобразовывается в схему на уровне простейших элементов цифровой электроники.
С точки зрения курса:
Первый дистанционный курс по VHDL в РФ
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Кандидат технических наук, автор учебных программ по VHDL
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мы собрали всю необходимую информацию в 40 часов
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минимальная зарплата начинающего схемотехника
КОМУ ПОДОЙДЕТ ЭТОТ КУРС
Vhdl для начинающих
Практикующим
Владение языком VHDL позволит выполнять работу на более высоком профессиональном уровне, проверяя поведение создаваемых структур и параметры их действия еще на этапе моделирования.
Профессионалам
Умение пользоваться алгоритмическими средствами на уровне теоретической разработки даст возможность успешной и менее затратной реализации сложнейших систем последнего поколения.
ИЗ ЧЕГО СОСТОЯТ КУРСЫ
Практические задания
Формат курса позволяет применять полученные знания на практике и работать "под диктовку"
Техническая поддержка
Вы всегда можете задать нам вопрос и получить консультации в рамках учебной программы
Итоговая аттестация
По завершении теоретической части курса, слушатели должны выполнить 6 лаб.работ
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Отзывы
Есть опыт в Verilog, решил изучить VHDL. Конструкции языка показались сложными. Записался на курс. Ольга Игоревна с первых уроков все разложила по полочкам, и дальше проблем не было. Спасибо. Хороший преподаватель, знает, как просто вложить в мозг сложную информацию.
Михаил
Преимущества и возможности языка очевидны с первых понятий. Хотя бы
взять классы объектов – кроме констант и переменных есть физический класс данных сигналы.
Они имеют смысл проводников на печатной плате и все операции с ними выполняются параллельно.
Андрей
Изучил VHDL. Пришел к выводу, что для ПЛИС он лучше, чем остальные языки. VHDL не вчера изобрели, но он постоянно развивается. Довольно сложный на первых порах и строгий. Но именно строгость позволяет избегать ошибок и всегда понимаешь, что и где у тебя происходит.